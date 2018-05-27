У Британії скасували музичний фестиваль через смерть двох людей

Організатори танцювального музичного фестивалю Mutiny Festival вирішили скасувати другий день шоу після смерті дівчини та юнака.

Організатори танцювального музичного фестивалю Mutiny Festival в англійському Портсмуті прийняли рішення про скасування другого дня шоу після смерті 18-річної дівчини та 20-річного юнака.

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Про це пише Европейская правда.

Двох відвідувачів фестивалю доставили до лікарні, одна з них - у критичному стані. Ще 15 осіб поскаржилися на нездужання і потребували лікування.

Поліція не вважає смерть дівчини і хлопця підозрілими. Також наголошується, що ці інциденти не пов'язані між собою. Причина їхньої смерті не уточнюється.

Медики заявили, що деякі пацієнти мали симптоми, пов'язані з уживанням наркотиків. У той же час вони не підтвердили, що всі, хто звернувся за допомогою, вживали наркотичні засоби.