Росія втручалася у вибори і референдуми за однією схемою - НАТО

Також практикується передача інформації в публічний простір пресою, яка знаходиться під традиційним впливом; формування помилкової і брехливої інформації органами, контрольовані російським урядом.

Протягом 2016-2017 років Росія втручалася у вибори і референдуми в ряді країн-членів НАТО, використовуючи одну типову схему.

Про це йдеться у генеральній доповіді Комітету з питань науки і технологій "Втручання Росії у процеси виборів і референдумів в державах-членах НАТО", анотацію якого оприлюднила нардеп від БПП, голова делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз.

Автор доповіді - представник США Сьюзан Девіс - наводить приклади втручання РФ у президентські вибори в США 2016 р., референдум про Brexit у Великобританії в 2016 р. і загальні вибори в 2017р., президентські вибори у Франції 2017 року, парламентські вибори в Німеччині 2017 р., у події в Іспанії під час конституційної кризи, викликаного процесами в Каталонії 2017 року.

При цьому, як зазначає автор, використовується одна типова схема - несанкціоноване втручання в мережі політичних партій і урядових структур, злом особистої і професійної пошти, викрадення персональних даних, системні викиди викраденої інформації з наступним масовим поширенням в соціальних медіа, тиражування "ботами", "тролями" й іншими засобами.

Також практикується передача інформації в публічний простір пресою, яка знаходиться під традиційним впливом; формування помилкової і брехливої інформації органами, контрольовані російським урядом.

"Як результат - створення атмосфери невпевненості, хаосу і скандалів у суспільствах, які були мішенню таких дій", - йдеться в доповіді.

Автор пропонує реагувати на подібні дії в області виборчої інфраструктури, інформаційних систем та у сфері ЗМІ.

Зокрема, пропонується вводити передвиборні тестування, сертифікацію систем для голосування і відмовитися від машин електронного голосування. Також пропонується виробити чіткі процедури оперативного реагування на випадки втручання і посилити відповідальність ЗМІ і технологій, вводячи додаткові заходи, щоб протидіяти зловмисникам у зловживанні їх сайтами.

На органи влади пропонується покласти обов'язок інформувати громадськість про ризики втручання і усувати передумови для зовнішньої підривної діяльності.