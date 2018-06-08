59-річна Мадонна оголосила, що виходить заміж (фото)

20:14, 08 червня 2018
Світ
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Мадонна написала, що стане нареченою / фото instagram.com

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"Я буду нареченою. Вийду заміж. На подив!", - написала в своєму Twitter зірка, додавши хештег "споріднена душа".

Дописники Мадонни припускають, що йдеться про її новий образ для кліпу. Деякі вірять у те, що артистка справді втретє вирушить до вівтаря.

Раніше Мадонна на своїй сторінці в Instagram розмістила незвичайне фото: на ньому зірка позує з оголеними грудьми, прикриваючись своєю сумочкою.

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Теги: #Мадонна#Інстаграм