59-річна Мадонна оголосила, що виходить заміж (фото)
20:14, 08 червня 2018Світ
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Як відомо, Мадонна була одружена двічі: з Шоном Пенном та Гаєм Річі.
Мадонна написала, що стане нареченою / фото instagram.com
59-річна американська співачка Мадонна шокувала своїх шанувальників, зробивши несподіване оголошення.
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"Я буду нареченою. Вийду заміж. На подив!", - написала в своєму Twitter зірка, додавши хештег "споріднена душа".
Дописники Мадонни припускають, що йдеться про її новий образ для кліпу. Деякі вірять у те, що артистка справді втретє вирушить до вівтаря.
Раніше Мадонна на своїй сторінці в Instagram розмістила незвичайне фото: на ньому зірка позує з оголеними грудьми, прикриваючись своєю сумочкою.
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