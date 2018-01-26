Нова сумочка звела з розуму 59-річну Мадонну - співачка оголила груди (фото)

Співачка Мадонна опублікувала "голий" знімок в Instagram.

Мадонна на своїй сторінці в Instagram розмістила незвичайне фото: на ньому зірка позує з оголеною груддю, прикриваючись своєю сумочкою.

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"Розум втратила від моєї нової обнови", – підписала фото знаменитість. Зауважимо, що обновка Мадонни – сумочка за 4000 доларів (приблизно 115 740 грн) з нової колекції Louis Vuitton.