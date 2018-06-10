Праворадикалам назло: у Варшаві з'явилася "незламна" ЛГБТ-веселка

20:53, 10 червня 2018
Світ
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У Варшаві з'явилася "незламна" ЛГБТ-веселка / фото Ben & Jerry's Facebook

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Про це повідомляє The Telegraph.

Нова веселка, створена з водяної голограми – підсвічуваних бризк фонтану, засвітилася у діловому районі столиці Польщі.

Оскільки світло та вода не дозволяють понівечити нову інсталяцію як попередню, її творці сподіваються, що вона стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".

Зазначимо, напередодні у Варшаві пройшов Парад рівності, у якому взяли участь 45 тисяч осіб.

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Теги: #ЛГБТ-спільнота