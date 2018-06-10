Праворадикалам назло: у Варшаві з'явилася "незламна" ЛГБТ-веселка

Її творці сподіваються, що ця веселка стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".

У Варшаві правозахисники створили "незламну" веселку, щоб замінити оригінальну, яку зруйнували під час нападів праворадикалів.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Нова веселка, створена з водяної голограми – підсвічуваних бризк фонтану, засвітилася у діловому районі столиці Польщі.

Оскільки світло та вода не дозволяють понівечити нову інсталяцію як попередню, її творці сподіваються, що вона стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".

Зазначимо, напередодні у Варшаві пройшов Парад рівності, у якому взяли участь 45 тисяч осіб.