Соратник Трампа вибачився за слова про "особливе місце у пеклі" для Трюдо

Наварро визнав, що його "сигнал сили" виявився неприйнятним.

Директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро вибачився за свою заяву про те, що канадський прем’єр Джастін Трюдо заслуговує на "особливе місце у пеклі".

"Моя робота полягала у тому, щоб надіслати сигнал сили" - сказав Наварро, передає Європейська правда.

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"Проблема в тому, що надсилаючи своє повідомлення, я використав неприйнятну мову. Дозвольте мені виправитися" - пояснив він.

Процитувавши китайського філософа Конфуція, Наварро зазначив: "Якщо ти зробив помилку і не виправив її, вона лишається помилкою".

Як повідомлялося, Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що "у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу".

"І це те, що зробив віроломний Джастін Трюдо на цій шутовській прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп дорікнув прем'єру Канади підпалом Білого дому під час війни 1812 року.