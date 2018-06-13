Відомий за фільмами "Ворошиловський стрілок" і "Місце зустрічі змінити не можна" режисер впав у кому - ЗМІ

Про те, що режисер Говорухін живий, також заявила його прес-секретар Марія Шоппо.

Радянський та російський режисер Станіслав Говорухін впав у кому.

Про це повідомило джерело, ознайомлене із ситуацією, передає Telegram-канал 360 в середу, 13 червня.

Подробиці події не розкриваються, офіційні джерела це повідомлення не підтверджували.

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Джерела "Интерфаксу" в медичних колах повідомили, що Станіслав Говорухін доставлений до Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) в Москві. Лікарі, за словами співрозмовника агентства, оцінюють стан 82-річного Говорухіна як вкрай тяжкий.

Як повідомила російським ЗМІ директор Марія Шоппо, яка працює з ним, зараз Говорухін перебуває у санаторії в Барвисі, вона назвала інформацію про його смерть "злим жартом".

Станіслав Говорухін зняв багато художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт у кіно: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку". Він написав понад 20 сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда", "Пірати XX століття", "Вторгнення", "У пошуках капітана Гранта", "Таємниці мадам Вонг", а також кілька книг.

Раніше росЗМІ повідомили, що Станіслав Говорухін помер. Про це заявив журналіст Максим Кононенко.