Держдеп звинуватив РФ в авіаударі по Сирії

21:58, 14 червня 2018
Світ
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REUTERS

«Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії», - написала Ноєрт.

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За її словами, в ході російського авіаудару по Зардану загинули 44 людини.

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Теги: #Сирія#Держдеп