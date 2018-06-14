Держдеп звинуватив РФ в авіаударі по Сирії

В ході російського авіаудару по Зардану загинули 44 людини.

Офіційний представник Держдепу США Гізер Ноєрт в твіттері звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.

«Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії», - написала Ноєрт.

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За її словами, в ході російського авіаудару по Зардану загинули 44 людини.