Держдеп звинуватив РФ в авіаударі по Сирії
21:58, 14 червня 2018Світ
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В ході російського авіаудару по Зардану загинули 44 людини.
REUTERS
Офіційний представник Держдепу США Гізер Ноєрт в твіттері звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.
«Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їхнього уряду і тих, хто надає допомогу, і закликаємо Росію покласти кінець бездушним вбивствам мирних громадян Сирії», - написала Ноєрт.
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За її словами, в ході російського авіаудару по Зардану загинули 44 людини.
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