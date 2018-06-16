Італія закрила порти для ще двох суден з мігрантами

Глава МВС країни заявив, що "Італія більше не хоче бути ланкою бізнесу підпільної міграції".

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що не допустить прийому в портах країни двох кораблів з мігрантами на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Sole 24 Ore.

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"В той час як Aquarius прямує до Іспанії, два інших судна, що належать до нідерландських неурядових організацій відчалили від берегів Лівії в очікуванні на свій людський вантаж після того як від нього відмовляться контрабандисти людей" - заявив Сальвіні.

"Ці люди повинні знати, що Італія більше не хоче бути ланкою цього бізнесу підпільної міграції, і їм доведеться шукати інші порти" - наголосив він.

Як повідомляється, один з кораблів, Lifeline, в ніч на суботу врятував у морі 118 мігрантів, в тому числі новонароджену дитину.

Нагадаємо, 11 червня рятувальне судно "Aquarius" з 629 мігрантами на борту застрягло в Середземному морі після того, як новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відмовився впустити його в порт.