У центрі Москви таксі в'їхало у натовп людей, є постраждалі

За попередніми даними постраждало сім осіб.

У центрі російської столиці автомобіль таксі в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту постраждало сім осіб, п'ятеро госпіталізовані.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.

"В районі будинку 4 на вулиці Ільїнці автомобіль таксі врізався в дорожній знак, після чого в'їхав у натовп людей. За попередніми даними, постраждали сім чоловік", - сказав співрозмовник агентства.

У поліції повідомили, що водій автомобіля затриманий. За попередніми даними, він не впорався з керуванням.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у Москві автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, загинуло п'ятеро осіб.