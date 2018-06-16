У центрі Москви таксі в'їхало у натовп людей, є постраждалі
19:54, 16 червня 2018Світ
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За попередніми даними постраждало сім осіб.
У Москві таксі в'їхало в натовп / REUTERS
У центрі російської столиці автомобіль таксі в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту постраждало сім осіб, п'ятеро госпіталізовані.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.
"В районі будинку 4 на вулиці Ільїнці автомобіль таксі врізався в дорожній знак, після чого в'їхав у натовп людей. За попередніми даними, постраждали сім чоловік", - сказав співрозмовник агентства.
У поліції повідомили, що водій автомобіля затриманий. За попередніми даними, він не впорався з керуванням.
Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у Москві автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, загинуло п'ятеро осіб.
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