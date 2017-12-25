У Москві автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, є жертви (фото)

У Москві на Можайськом шосе автобус протаранив натовп людей і в'їхав у підземний перехід, повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах столиці РФ.

П'ять осіб загинули, ще п'ятнадцять постраждали.

"Попередньо, автобус з'їхав у підземний перехід на станції метро "Слов'янський бульвар", - сказав співрозмовник агентства. Обставини ДТП з'ясовуються.