Тіло безвісти зниклого британського репера викинуло на берег у Бразилії

Поліція вважає, що 22-річний Кенні Вулкан вчинив самогубство, скинувшись зі скелі поблизу Ріо-де-Жанейро.

Тіло відомого британського репера-альбіноса Кенні Мукенди, якого з квітня цього року вважали зниклим безвісти, винесло з океану на берег у Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє Mirror, тіло було знайдено ще 5 травня поруч з Міранті-ду-Рокандор у західній частині міста, недалеко від місця, де репер, як вважає поліція, наклав на себе руки, стрибнувши зі скелі. Однак знадобилося багато часу, щоб встановити особу загиблого.

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Через те, що тіло довгий час пробуло у воді, для опізнання знадобилося проведення тесту ДНК, результати якого були оприлюднені поліцією у понеділок.

Сім'я 22-річного репера, який також був відомий як Кенні Вулкан, була поінформована і в даний час приймає заходи, щоб перевезти його тіло додому.

Повідомляється, що Мукенді приїхав до Бразилії 4 грудня з надією почати музичну кар'єру в Ріо і планував почати нове життя. За словами друзів репера, у нього почалася депресія після того, як він покинув Лондон.

За версією поліції, репер зник 13 квітня у другій половині дня після того, як взяв таксі зі студії звукозапису і поїхав до моря. Платіж кредитною карткою на його рахунку зареєстрував транзакцію.

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Незабаром після прибуття на місце він таємничим чином деактивував всі свої облікові записи в соціальних мережах і, як вважають детективи, стрибнув зі скелі в море.

Родичі загиблого не вірять, що Мукенді міг вчинити самогубство, і планують провести ще один тест ДНК вже у Британі, щоб підтвердити особу загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в американському штаті Флорида невідомі застрелили реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Репер виходив з власного мотосалону в Майамі і підійшов до своєї машини. Там у нього кілька разів вистрілили двоє чорношкірих чоловіків у капюшонах. Один з них був у червоній масці.

21 червня поліція затримала підозрюваного у вбивстві.