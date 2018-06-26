Вболівальники Чемпіонату світу влаштували пивний колапс в Росії

Горілки і вина море, а от пиво шанувальники футболу поглинають швидше, ніж російські бари встигають завозити.

Пиво і футбол – речі дуже тісно пов’язані. Та і Росію країною принципово непитущих не назвеш. Однак, цьогорічний господар Чемпіонату світу з футболу, вочевидь, не був готовий, що вболівальники влаштують таку потужну атаку на пивні запаси, пише австрійське видання Die Presse.

Через великий попит російські бари не встигають завозити хмільний напій. Тому дуже часто заклади засмучують відвідувачів фразою: «Пиво скінчилося».

«Ми не думали, що всі будуть хотіти лише пива. Хоча зараз спека, а футбольні матчі тривають», - сказав виданню неназваний офіціант.

«Вболівальники випили все пиво до капельки. У нас вина і горілки море, а от пиво закінчилося. Ми й не думали, що південноамериканці і англійці можуть стільки випити за вечір. Наша єдина надія на те, що вони скоро поїдуть звідси», - каже бармен.

Читайте такожПрезиденту Чехії не вистачило випивки у посольстві РФ

Видання пише, що пивним колапсом в Росії збирається скористатися австрійська броварня Egger, яка в понеділок відправила в країну 20 фур з пивом.