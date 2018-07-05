Відомий російський музикант потрапив до реанімації
10:59, 05 липня 2018Світ
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Зараз гітарист гурту "Моральний кодекс" перебуває в реанімації, він у тяжкому стані.
Музикант госпіталізований / фото Mash
Відомий російський музикант, гітарист гурту "Моральний кодекс" Микола Девлет-Кільдєєв потрапив до лікарні в Москві.
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Лікарі поставили йому діагноз "інфаркт міокарда". Зараз музикант перебуває в реанімації, він у тяжкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Зазначається, що Девлет-Кільдєєв - автор більшості пісень "Морального кодексу", записав з гуртом кілька альбомів. Також брав участь у створенні одного з альбомів гурту "Любе".
Раніше радянський і російський актор Андрій Харитонов у важкому стані був терміново госпіталізований у Москві.
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