Джордж Клуні потрапив у серйозну ДТП в Італії

Актора, який їхав на мотоциклі, збив автомобіль.

Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив у серйозну ДТП на острові Сардинья в Італії.

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Як повідомляє The Sun, автомобіль Mercedes врізався в мотоцикл актора, коли він прямував на зйомки в місто Ольбія. Клуні вдарився об лобове скло автомобіля і впав на дорогу.

Водій авто викликав "швидку", яка доставила 57-річного актора в лікарню Івана Павла II. Як повідомляє видання, у нього були травми таза і руки. Після надання медичної допомоги Клуні відпустили додому.

Актор разом зі своєю сім'єю приїхав на Сардинью, де має власний будинок, в кінці минулого місяця. Вони проводять літо в Італії, паралельно Клуні продюсує та бере участь у зйомках міні-серіалу "Catch-22".

Як повідомляв УНІАН, у травні актор разом з дружиною Амаль відвідав весілля британського принца Гаррі та актриси Меган Маркл.