Forbes назвав сотню найбагатших знаменитостей

13:00, 17 липня 2018
Світ
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Джордж Клуні з дружиною / Tv.ua

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Журал Forbes підрахував, що за рік з червня 2017 року Клуні заробив $239 млн до вирахування податків, передає Бі-бі-сі.

В результаті він опинився на другому місці найбагатших знаменитостей, поступившись лише боксеру Флойду Мейвезеру, який за рік заробив $285 млн.

На третьому місці в списку виявилася модель Кайлі Дженнер з доходом $166,5 млн.

У першу десятку найбільш високооплачуваних знаменитостей списку Forbes також увійшли футболісти Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду і музикант Ед Ширан.

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Теги: #рейтинг#Forbes