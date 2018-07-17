Forbes назвав сотню найбагатших знаменитостей

Серед акторів найбагатшим став Джордж Клуні, продавши свою компанію з виробництва текіли.

Актор Джордж Клуні в минулому році заробив більше, ніж будь-який інший актор у світі, продавши свою компанію з виробництва текіли.

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Журал Forbes підрахував, що за рік з червня 2017 року Клуні заробив $239 млн до вирахування податків, передає Бі-бі-сі.

В результаті він опинився на другому місці найбагатших знаменитостей, поступившись лише боксеру Флойду Мейвезеру, який за рік заробив $285 млн.

На третьому місці в списку виявилася модель Кайлі Дженнер з доходом $166,5 млн.

У першу десятку найбільш високооплачуваних знаменитостей списку Forbes також увійшли футболісти Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду і музикант Ед Ширан.