Forbes оприлюднив рейтинг найбільш касових акторів 2017 року

Він Дизель, відомий по серії фільмів «Форсаж», очолив рейтинг найкасовіших акторів за версією журналу Forbes. За даними видання, за 2017 рік кінокартини з участю американського актора зібрали $1,6 млрд.

Читайте такожУ США назвали найприбутковішого актора 2017 рокуДруге місце в рейтингу зайняв Дуейн Джонсон, фільми з яким принесли $1,5 млрд. На третьому місці розташувалася актриса Галь Гадот, кінострічки з її участю зібрали в прокаті $1,4 млрд.

У десятку рейтингу також увійшли: Емма Уотсон ($1,3 млрд), Джонні Депп ($1,1 млрд), Дейзі Рідлі ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Кріс Претт ($864 млн), Кріс Хемсворт ($845 млн) і Джон Бойега ($815 млн).