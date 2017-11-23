У рейтингу найбагатших сімей Азії за версією Forbes вперше за довгий час змінився лідер

На лідерський п'єдестал в рейтингу найбагатших сімей Азії зійшли брати Амбані з Індії. Вегетаріанці, цінителі казкової розкоші і прихильники сімейних цінностей. Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

Читайте такожНазвана найбільш високооплачувана модель за версією Forbes А починалося все з того, що в 16 років син сільського вчителя Дірубхай Амбані відправився на заробітки з рідної Індії в Ємен і підробляв там різноробочим. Так починався шлях бізнесмена, чиї нащадки тепер очолюють рейтинги про успішних і багатих і керують власним бізнесом в не менш ніж у третьому поколінні.

Згідно з новим рейтингом Forbes, сім'я Амбані із статками у $44,8 млрд в цьому році вперше обігнала південнокорейську сім'ю Лі - багаторічного лідера рейтингу і власника корпорації Samsung.

Після повернення з Ємену Дірубхай Амбані налагодив виробництво поліефірних ниток, а пізніше цей бізнес виріс у гігант під брендом Reliance. Після смерті Дірубхая Амбані гігант очолили його сини Мукеш і Аніл, які тепер долучають до бізнесу і своїх синів.

У сферу інтересів гіганта входять: телекомунікації, нафтогазова, хімічна і ритейл-індустрія.

Амбані - це захоплююча історія про підприємництво та створення багатства в Індії, вважають експерти.

Повну версію матеріалу під назвою "Брати по зброї" читайте у номері журналу "Новое время" від 24 листопада 2017 року.