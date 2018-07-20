Померла перша дружина Володимира Висоцького

Ізі Висоцькій був 81 рік.

Перша дружина Володимира Висоцького, народна артистка РФ Іза Висоцька померла в п'ятницю вранці в Нижньому Тагілі (Свердловська область) на 82-му році життя.

Про це повідомила Ольга Анісімова, директор Нижньотагільського драматичного театру, в якому працювала Висоцька, передає ТАСС.

Читайте такожПомер колишній соліст популярного російського гурту (відео)

Директор театру зазначила, що прощання з народною артисткою РФ відбудеться в Нижньому Тагілі 22 липня.

Іза Висоцька народилася 22 січня 1937 року в Нижньому Новгороді. Працювала в Київському театрі імені Лесі Українки, в Ростові, Пермі, Володимирі.

У книзі "З тобою... без тебе", виданій в 2017 році тиражем 1000 примірників, Іза Висоцька згадувала про те, як познайомилася з Володимиром Висоцьким навесні 1957 року на святі після вистави "Готель "Асторія". 25 квітня 1960 року вони одружилися в ризькому РАЦСі Москви.