"Щупальця русского мира": В'ятрович зробив нову заяву про Висоцького і Цоя

На думку історика, дискусія про "Висоцького/Цоя" не розколює українців.

Дискусія у соцмережах про "щупальця русского мира" в Україні показала, що в суспільстві є кілька ліній розлому. Таку думку після попередньої своєї заяви висловив директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович.

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"Дискусія про "Висоцького/Цоя" не розколює українців, а демонструє наявні лінії розломів. Рентген не ламає кісток - лише фіксує переломи. І він необхідний для початку їх лікування", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

Раніше В'ятрович назвав "Іронію долі", Булгакова, Висоцького і Цоя "вишуканими щупальцями русского мира".

"Іронія долі", Восьме березня, булгакови, пугачови, і навіть висоцькі і цої в руках Кремля - ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення. А саме культура є фундаментом, на якому кожен імперіалізм зводить храм своїй величі", - зазначив він.