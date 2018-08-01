У Мексиці при падінні пасажирського літака ніхто не загинув

Більша частина пасажирів покинула салон літака самостійно, однак майже всі вони отримали травми.

В результаті катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Aeromexico, який впав після зльоту в аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго, ніхто не загинув.

Читайте такожУ Мексиці розбився пасажирський літак зі 101 людиною на борту

Про це повідомив губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро, передає Бі-бі-сі. Як повідомляють журналісти місцевих ЗМІ з місця події, більша частина пасажирів покинула салон літака самостійно.

За попередніми даними Міністерства охорони здоров'я країни, травми отримали 85 осіб, вони доставлені в довколишні лікарні.

Постраждали майже всі пасажири літака, проте багато з них отримали незначні травми і були виписані з лікарні. В даний час в лікарнях залишаються 49 осіб. "Ми думаємо, що в найближчі години багато з них будуть виписані і вирушать додому", - заявив губернатор.

Літак Embraer E90, на борту якого перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу, виконував рейс AM2431 з аеропорту "Хенераль Гвадалупе Вікторія" в столицю країни Мехіко.

Як повідомляв УНІАН, літак впав відразу після відриву від злітно-посадкової смуги. Судячи з кадрів з місця катастрофи, незабаром після падіння лайнер загорівся.