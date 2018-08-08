У Лос-Анджелесі прооперували актора з серіалу "Друзі"
10:15, 08 серпня 2018Світ
771 0
"Чендлер" звернувся до хірургів, щоб усунути проблему в шлунково-кишковому тракті.
48-річний Меттью Перрі відновлюється після операції / Кадр із серіалу "Друзі"
Актор Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", переніс операцію в госпіталі в Лос-Анджелесі. Хірурги усунули у нього перфорацію шлунково-кишкового тракту.
Читайте такожДТП з актором Джорджем Клуні потрапила на відео
Про це повідомив People представник Перрі. 48-річний актор висловив подяку за турботу про нього і попросив не втручатися в його особисте життя, поки він відновлюється.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Гра престолів" отримала найбільше номінацій на "Еммі", але HBO вперше за 18 років втратив лідерство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter