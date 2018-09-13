Ріанна в образі мавки зняла білизну на модному показі (фото)

Джіджі і Белла Хадід представили колекцію білизни Ріанни на показі в Нью-Йорку.

У рамках Тижня моди в Нью-Йорку свою нову дизайнерську роботу представила Ріанна. Якщо точніше - колекцію білизняного бренду Savage x Fenty, створену нею для дівчат всіх комплекцій, пише Hello.

Довести універсальність лінійки Ріанна вирішила на подіумі, запросивши туди не тільки моделей першої величини – Джіджі і Беллу Хадід, а також Джоан Смоллс, але і дівчат з нестандартними фігурами, танцівниць і навіть вагітних.

Співачка також опублікувала на своїй сторінці в соцмережі пікантне фото з показу.