Ріанна в образі мавки зняла білизну на модному показі (фото)
15:57, 13 вересня 2018Світ
1032 0
Джіджі і Белла Хадід представили колекцію білизни Ріанни на показі в Нью-Йорку.
У рамках Тижня моди в Нью-Йорку свою нову дизайнерську роботу представила Ріанна. Якщо точніше - колекцію білизняного бренду Savage x Fenty, створену нею для дівчат всіх комплекцій, пише Hello.
Довести універсальність лінійки Ріанна вирішила на подіумі, запросивши туди не тільки моделей першої величини – Джіджі і Беллу Хадід, а також Джоан Смоллс, але і дівчат з нестандартними фігурами, танцівниць і навіть вагітних.
Співачка також опублікувала на своїй сторінці в соцмережі пікантне фото з показу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter