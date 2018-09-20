Французькій "подрузі Путіна" Ле Пен призначили психіатричну експертизу

Суд ухвалив таке рішення у зв'язку зі справою про розміщення на її сторінці фотографій страт ІД.

У Франції суд міста Нантер зажадав, щоб голова партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен пройшла психіатричну експертизу.

Зазначається, що суд прийняв таке рішення у зв'язку зі справою про розміщення на її сторінці фотографій страт ІД. Про це політик розповіла на своїй сторінці в твіттері.

Читайте такожЄвропарламент за шахрайство заморозивши дотації партії «подруги Путіна» Марін Ле Пен

У публікації Ле Пен суд побачив «поширення повідомлення насильницького, порнографічного або такого, що ганьбить честь характеру», яке в тому числі доступно неповнолітнім.

«За засудження жахів ІД в повідомленнях твіттері «правосуддя» призначає мені психіатричну експертизу! Як далеко вони зайдуть?» — написала Ле Пен.

Вона супроводила пост обуреним смайликом.