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Французькій "подрузі Путіна" Ле Пен призначили психіатричну експертизу

14:57, 20 вересня 2018
Світ
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Марін Ле Пен / REUTERS

Зазначається, що суд прийняв таке рішення у зв'язку зі справою про розміщення на її сторінці фотографій страт ІД. Про це політик розповіла на своїй сторінці в твіттері.

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У публікації Ле Пен суд побачив «поширення повідомлення насильницького, порнографічного або такого, що ганьбить честь характеру», яке в тому числі доступно неповнолітнім.

«За засудження жахів ІД в повідомленнях твіттері «правосуддя» призначає мені психіатричну експертизу! Як далеко вони зайдуть?» — написала Ле Пен.

Вона супроводила пост обуреним смайликом.

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Теги: #Марін Ле Пен#психіатрична експертиза