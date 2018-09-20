Французькій "подрузі Путіна" Ле Пен призначили психіатричну експертизу
14:57, 20 вересня 2018Світ
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Суд ухвалив таке рішення у зв'язку зі справою про розміщення на її сторінці фотографій страт ІД.
Марін Ле Пен / REUTERS
У Франції суд міста Нантер зажадав, щоб голова партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен пройшла психіатричну експертизу.
Зазначається, що суд прийняв таке рішення у зв'язку зі справою про розміщення на її сторінці фотографій страт ІД. Про це політик розповіла на своїй сторінці в твіттері.
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У публікації Ле Пен суд побачив «поширення повідомлення насильницького, порнографічного або такого, що ганьбить честь характеру», яке в тому числі доступно неповнолітнім.
«За засудження жахів ІД в повідомленнях твіттері «правосуддя» призначає мені психіатричну експертизу! Як далеко вони зайдуть?» — написала Ле Пен.
Вона супроводила пост обуреним смайликом.
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