Путіну потрібна вся територія України, бо Російської імперії без України не існує - Порошенко

Президент заявляє, що на вирішення проблеми окупованих територій воєнними методами не наважиться жоден український політик, оскільки в Україні цінують людські життя.

Президенту РФ Володимиру Путіну потрібна вся територія України, бо Російської імперії без України не існує. Про це президент України Петро Порошенко заявив у Харкові, виступаючи з промовою в Національній академії правових наук.

Також він розкритикував "яструбів", які закликають розв'язувати питання окупації українських територій силою, але які "закликають про це з дивану", так і "миротворців", які виступають за федералізацію України. Порошенко впевнений, що досягнути миру на сході України можна лише політико-дипломатичним шляхом.

"Як президент та верховний головнокомандувач поділяю думку 60% громадян (72% - на Харківщині), які висловлюються за політико-дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі. Це і є квінтесенція моєї стратегії боротьби за мир і деокупацію", - наголосив президент.

Порошенко наголошує, що звільнення окупованих територій силовими методами є неприпустимим, бо при цьому загинуть мирні жителі.

"Путінського сценарію, яким він тішиться, ми не допустимо. Жоден український політик, в тому числі, звичайно, і я, ніколи не прийме рішення перетворити Донецьк на Грозний часів першої та другої чеченських воєн. Україна – не Росія, ми належимо до іншої цивілізації, де цінують людські життя", - наголосив президент.

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Він також підкреслив, що для України є неприпустимим сценарій, коли російські військові у Чечні винищували мирне населення килимовими бомбардуваннями.

Порошенко наголосив, що «ключі від миру» знаходяться не у Вашингтоні чи Лондоні, вони знаходяться у Москві. За словами Порошенка, проти введення миротворчого контингенту ООН на схід України виступає лише Росія, і якщо вона у Раді безпеки ООН заблокує ухвалення відповідного рішення, то таким чином підтвердить, що не хоче миру.

Порошенко підкреслив, що введення на Донбас миротворців ООН не означатиме досягнення миру, але їх розміщення на всій окупованій території і на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону гарантує припинення активних бойових дій.

За його словами, якщо на Донбасі буде розгорнута миротворча місія, то Росія буде змушена вивести свої війська, а незаконні збройні формування будуть роззброєні.

На переконання президента, миротворча місія ООН зменшує ризик повномасштабної війни з Росією.

«Вона означає відсутність жертв серед наших військових і цивільних. Вона означає припинення постачання російських найманців і зброї. І вона відкриває шлях до політичного врегулювання. Шлях до миру на прийнятних для України умовах, із поверненням окупованих територій, але без нашого повернення у сферу російського впливу», - сказав глава держави.

Разом з тим президент додав, що не може назвати навіть приблизні терміни введення у східні області миротворчого контингенту, однак Україна має над цим наполегливо працювати, зокрема юристи-міжнародники.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції для розгляду на засіданні Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі, однак Росія виступає проти введення миротворців.