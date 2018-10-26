США відправлять 800 військових на кордон із Мексикою

Військові надаватимуть "логістичну допомогу", включно із зведенням наметів та побудовою парканів.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що залучає військових для того, щоб зупинити незаконні перетини кордонів Америки.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про рух до США через територію Мексики кількатисячної колони мігрантів із латиноамериканських країн, які тікають від економічної скрути, пише "Голос Америки".

Президент США, який зробив захист кордонів США та скорочення нелегальної міграції до країни пріоритетом своєї політики, назвав ситуацію "надзвичайною". Раніше Трамп заявив, що США скорочуватимуть фінансову допомогу країнам, які виявили нездатність зупинити масовий рух людей до кордону Мексики з Америкою.

"(Нинішнє законодавство у сфері міграції та охорони державних кордонів) має бути змінено, ось чому я звертаюсь до військових на тлі цієї надзвичайної ситуації державного рівня. Їх буде зупинено!", - заявив Трамп у Twitter.

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Як повідомляє видання The Hill, очікується що міністр оборони США Джим Меттіс у найближчий час підпише указ про відправлення 800 військових на кордон між США та Мексикою. Повідомляється, що військові надаватимуть "логістичну допомогу", включно із зведенням наметів та побудовою парканів.

Минулого тижня президент США заявив, що у разі, якщо Мексика продемонструє нездатність зупинити "наступ" тисяч мігрантів на кордон США, він "звернеться до американський військових і закриє південний кордон США".