Росія планує нарощувати бойовий склад в анексованому Криму і Арктиці
15:30, 13 січня 2015Світ
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Міноборони Росії планує посилити військову міць анексованому Криму, Калінінградській області і Арктиці.
Бойовий склад будуть нарощувати також в Калінінградській області / vitalykuzmin.net
Про це заявив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, повідомляють РИА Новости.
«У 2015 році основні зусилля Міноборони будуть зосереджені на підвищенні бойових можливостей Збройних сил, нарощуванні бойового складу у відповідності з планами військового будівництва», - повідомив Герасимов.
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