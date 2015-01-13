Росія планує нарощувати бойовий склад в анексованому Криму і Арктиці

Про це заявив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, повідомляють РИА Новости.

«У 2015 році основні зусилля Міноборони будуть зосереджені на підвищенні бойових можливостей Збройних сил, нарощуванні бойового складу у відповідності з планами військового будівництва», - повідомив Герасимов.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін може захопити стратегічні Аландські острови. Якщо він захопить всього два крихітні острови з системи Аландських островів, то буде контролювати весь повітряний простір балтійської Європи, 12-ю частину всієї континентальної Європи.