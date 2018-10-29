У Кремлі назвали головну мету майбутньої зустрічі Путіна і Трампа

За словами Пєскова, у президентів США і Росії дуже багато питань, щодо яких потрібно обмінюватися думками.

У Кремлі заявили, що зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа 11 листопада в Парижі є «звірянням годинників».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Зустріч буде на полях міжнародного заходу в Парижі за тією домовленістю, якої було досягнуто в ході перебування тут (у Москві - УНІАН) Болтона (радник президента США з національної безпеки Джон Болтон - УНІАН), і головна мета - це звірити годинники», - сказав він.

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Пєсков наголосив, що не говорив про те, що за підсумками не буде підписано жодних документів, як про це написали деякі ЗМІ. «У президентів США і Росії дуже багато питань, щодо яких потрібно обмінюватися думками», - додав прес-секретар. Зокрема, він згадав намір США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і двосторонні відносини між країнами. «Ось це звіряння годинників і є головною метою цієї зустрічі», - зазначив Пєсков і додав, що підготовка зустрічі глав двох держав тільки-но почалася.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що з президентом РФ Володимиром Путіним досягнуто домовленості про проведення в Парижі 11 листопада зустрічі лідерів США і Росії.

11 листопада в Парижі пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни. У них візьмуть участь світові лідери, в тому числі президент США.