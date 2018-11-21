Трамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо "російської справи"

Захист Дональда Трампа стверджує, що у свідченнях президента про можливе втручання Росії в американські вибори немає нічого несподіваного, і розслідування слід припинити.

Президент США Дональд Трамп відправив свої письмові відповіді на питання у справі про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде це розслідування.

Про це у вівторок, 20 листопада, повідомили відразу кілька американських ЗМІ, пише DW.

За словами адвоката Трампа та екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, президент США продемонстрував "безпрецедентну" готовність до співпраці. У письмових свідченнях Трампа немає нічого несподіваного, його відповіді на питання спецпрокурора не містять нічого, що не було б раніше вже заявлено публічно. Розслідування щодо Трампа має бути припинено, заявив Джуліані.

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Він сказав, що офіс Мюллера отримав від Білого дому 1,4 мільйона сторінок матеріалів. "Настав час довести цей запит до кінця", - сказав Джуліані, передає агенція AP.

Раніше Трамп повідомив, що легко й без допомоги адвокатів відповів на запитання Мюллера. Однак за даними видання New York Times, 12 і 13 листопада американський президент провів близько 20 годин зі своїми адвокатами, готуючи відповіді на ці питання.