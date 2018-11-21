The Guardian: Трамп не може кинути Клінтон за ґрати, навіть якщо захоче

У свій час американського президента відговорили від переслідування політичних опонентів під страхом імпічменту.

Президент США Дональд Трамп хотів засудити колишнього політичного опонента Гілларі Клінтон і екс-директор ФБР Джеймса Комі.

Навесні він сказав тогочасному адвокату Білого дому Дону МакГану, що він хоче віддати наказ Департаменту юстиції висунути обвинувачення проти своїх критиків. Але адвокат написав записку, в якій відмовляв Трампа від таких намірів, пише The Guardian.

Джерела повідомили виданню New York Times, що МакГан пояснив президенту, до яких наслідків це може привести. Зокрема, він наголосив, що це може вилитися в імпічмент.

Після того Трамп продовжував у приватних розмовах обговорювати переслідування Клінтон і Комі. Зокрема, він говорив про вірогідність призначити другого спеціального представника Департаменту юстиції, який би вів справу проти критиків американського президента. Професор права Гарвардського університету Джек Голдсміт прокоментував, що новини про такі наміри стали «черговою історію, яка підтверджує слабкість Трампа».

Читайте такожТрамп назвав винних у тому, що йому загрожує імпічмент

«В тому, що Трамп хоче, аби Департамент юстиції почав розслідування чи переслідування Клінтон і Комі, немає нічого нового. Він вже давно говорить про це на Twitter і в інших місцях. Президент має майже повну формальну владу над Департаментом юстиції. Але надзвичайний урок останніх двох років в тому, що Трамп практично не має ефективних повноважень, щоб використати ці інструменти проти політичних ворогів. Коли справа доходить до Департаменту юстиції, Трамп некомпетентний і слабкий», - сказав Голдсміт.

Професор права Університету Джорджтауна Марті Ледерман погодився з ним, але нагадав, що нещодавно американський президент поставив на посаду Генерального прокурора лояльного Метта Вітакера. Однак, навіть після зміцнення своїх позицій Трамп все одно не зможе кинути за ґрати Клінтон.

«Все, що Гілларі Клінтон зробила, коли була Держсекретарем, було 5років тому. Загальний федеральний закон про обмеження теж встановлює п’ятирічну межу. Трамп і Вітакер не можуть переслідувати Клінтон зараз, навіть якщо вони захочуть», - пояснив професор Університету Джорджа Вашингтона Рендалл Елісон.