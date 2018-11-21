Трамп хотів доручити мін'юсту відкрити справу проти Клінтон - NYT

Трамп також хотів призначити другого спецпрокурора для ведення цієї справи.

Президент США Дональд Трамп планував доручити міністерству юстиції почати розслідування відносно двох своїх політичних супротивників — кандидата від Демократів Хілларі Клінтон і екс-глави ФБР Джеймса Комі.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.

За даними видання, про це Трамп повідомляв радникам Білого дому. Один з них, Дональд МакГан, відкинув пропозицію президента, заявивши, що у нього немає повноважень почати розслідування, і попередив, що це також може викликати звинувачення у зловживанні владою.

Читайте такожТрамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо "російської справи"

МакГан попередив Трампа, що якщо він попросить почати розслідування проти своїх суперників, він може зіткнутися з низкою наслідків, включаючи можливий імпічмент.

Також наголошується, що Трамп хотів призначити другого спецпрокурора для ведення цієї справи.

Видання зазначає ,що зустріч стала одним із найбільш кричущих прикладів того, як Трамп розглядає незалежний мін'юст як інструмент, який можна використовувати проти його політичних ворогів.