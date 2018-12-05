Сильвестр Сталлоне повідомив шанувальникам про завершення зйомок «Рембо 5» (відео)

Очікується, що фільм вийде на екрани у 2019 році, і це буде остання роль Сталлоне в образі Рембо.

72-річний Сильвестр Сталлоне повідомив шанувальникам в Instagram, що зйомки у фільмі «Рембо 5» підійшли до кінця.

«От і все. Тільки що був мій останній дубль в «Рембо 5: Остання кров» - поки ми кличемо його так. Це була неймовірна подорож. Вперше персонажа мені показали в 80-х, і ніхто не хотів до мене за нього братися, говорили, що проект проклятий. Я був 11-м претендентом і побачив у Рембо можливості та потенціал», - сказав актор у відео.

На цей раз Сталлоне виступив не тільки головним актором проекту, але також написав його сценарій і займається продюсерською роботою. За сюжетом ветеран Джон Рембо доживає свої дні на фермі, але йому знову доводиться згадати про бойовий досвід, коли він дізнається про банду, що викрадає жінок для продажу в сексуальне рабство.

Очікується, що фільм вийде на екрани в 2019 році, і це буде остання роль Сталлоне в образі Рембо.