Названо ще одного кандидата у президенти Єврокомісії

Нині Франс Тіммерманс є віце-президентом Європейської комісії.

Соціал-демократ Франс Тіммерманс став кандидатом у президенти Єврокомісії.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенція dpa, європейські соціал-демократи сьогодні обрали своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту, що відбудуться 2019 року, голландця Тіммерманса.

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Під час з'їзду Партії європейських соціалістів у Лісабоні близько тисячі делегатів підтримали його кандидатуру як лідера на виборчих перегонах, котрий претендуватиме на посаду президента Єврокомісії. Зараз він обіймає посаду віце-президента Європейської комісії.

Колишній міністр закордонних справ Нідерландів 57-річний Тіммерманс не мав конкурентів серед європейських соціал-демократів після того, як віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович вирішив не висувати свою кандидатуру.

Головним суперником Тіммерманса у боротьбі за посаду голови Єврокомісії стане німець Манфред Вебер з Європейської народної партії (ЄНП), яка об'єднує в Європарламенті консервативні політичні сили країн ЄС. Крім того, своїх кандидатів висувають і менші партії, такі як «Зелені» чи ліберали.

Чинний голова ЄК Жан-Клод Юнкер не балотуватиметься на цю посаду.