Президенту Аргентини пред'явлені обвинувачення у справі про теракт - ЗМІ
20:33, 13 лютого 2015Світ
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Президенту Аргентини Крістіні Фернандес де Кіршнер пред'явлені обвинувачення у змові у справі про вибух єврейського культурного центру в Буенос-Айресі у 1994 році.
ЗМІ повідомляють, що Крістіні Фернандес де Кіршнер пред'явили обвинувачення / casarosada.gov.ar
Про це повідомляє Газета.Ru із посиланням на аргентинську газету Clarin.
Обвинувачення висунула прокурор Херардо Польїсіта.
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До Польїсіти справою де Кіршнер займався Альберто Нісман. Пізніше Нісман помер за таємничих обставин, а в його будинку був знайдений ордер на арешт президента. За попередніми даними, прокурор наклав на себе руки.
Раніше стало відомо, що в будинку таємничо загиблого аргентинського прокурора знайшли сліди нової ДНК.
Раніше УНІАН також повідомляв, що екс-президента Єгипту Мурсі будуть судити за втечу з в'язниці.
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