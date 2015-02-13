Президенту Аргентини пред'явлені обвинувачення у справі про теракт - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru із посиланням на аргентинську газету Clarin.

Обвинувачення висунула прокурор Херардо Польїсіта.

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До Польїсіти справою де Кіршнер займався Альберто Нісман. Пізніше Нісман помер за таємничих обставин, а в його будинку був знайдений ордер на арешт президента. За попередніми даними, прокурор наклав на себе руки.

Раніше стало відомо, що в будинку таємничо загиблого аргентинського прокурора знайшли сліди нової ДНК.

Раніше УНІАН також повідомляв, що екс-президента Єгипту Мурсі будуть судити за втечу з в'язниці.