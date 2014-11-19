Генпрокуратура Єгипту хоче смертної кари для екс-президента Мурсі

Як повідомило інформаційне агентство МЕНА, відповідний запит був направлений в середу судової колегії прокурором Імадом аш-Шарауи, який виступає обвинувачем.

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Цей процес розпочався 16 лютого минулого року. Мурсі і керівників "братства"звинувачують у змові з "іноземними організаціями" з метою вчинення терористичних актів всередині країни і "розголошення військової таємниці іншій державі", повідомляє ТАСС.

Крім того, керівництву ісламістів інкримінується фінансування тероризму, військова підготовка своїх активістів для досягнення завдань, поставлених міжнародною мережею "Братів - мусульман", і ряд інших дій, що торкнулися суверенітет Єгипту і його територіальну цілісність.