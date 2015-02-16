Поліція лише вночі відпустила Навального, який роздавав листівки в метро
08:29, 16 лютого 2015Світ
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У відділі поліції він провів кілька годин. Політика і кількох його соратників затримали у метро, коли вони роздавали агітаційні матеріали, присвячені антикризовому маршу «Весна».
Навальний роздає листівки в метро / twitter.com/navalny
Сам Навальний наполягав, що його затримання було незаконним, повідомляє Ехо Москви.
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Також він зазначив, що швидше за все, буде подавати скаргу на незаконне затримання. Всього за участь в агітаційній кампанії в метро напередодні було затримано 12 активістів.
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