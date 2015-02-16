Поліція лише вночі відпустила Навального, який роздавав листівки в метро

Сам Навальний наполягав, що його затримання було незаконним, повідомляє Ехо Москви.

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Також він зазначив, що швидше за все, буде подавати скаргу на незаконне затримання. Всього за участь в агітаційній кампанії в метро напередодні було затримано 12 активістів.