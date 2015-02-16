Поліція лише вночі відпустила Навального, який роздавав листівки в метро

08:29, 16 лютого 2015
Світ
461 0

У відділі поліції він провів кілька годин. Політика і кількох його соратників затримали у метро, коли вони роздавали агітаційні матеріали, присвячені антикризовому маршу «Весна».

Навальный раздет листовки в метро / twitter.com/navalny

Сам Навальний наполягав, що його затримання було незаконним, повідомляє Ехо Москви.

Читайте такожНавального затримали за роздачу листівок в московському метро (фото)

Також він зазначив, що швидше за все, буде подавати скаргу на незаконне затримання. Всього за участь в агітаційній кампанії в метро напередодні було затримано 12 активістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter