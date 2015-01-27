Суд залишив Навального під домашнім арештом

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ТАСС.

Таким чином, апеляція захисту була відхилена.

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав братів Олексія та Олега Навальних винними за статтею «Шахрайство в сфері підприємницької діяльності». Їм ставилося розкрадання 26 мільйонів рублів у компанії «Ів Роше» і понад чотирьох мільйонів у «Багатопрофільної процесингової компанії» (БПК), а також легалізація частини викраденого. Олексій Навальний отримав 3,5 роки позбавлення волі умовно, його брат Олег - 3,5 роки з відбуванням покарання в колонії.

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Суд продовжив запобіжний захід для Олексія Навального в середині грудня. Раніше термін домашнього арешту закінчувався 14 січня.

Захист Навальних опротестував вирок, вимагаючи виправдати їх. Апеляцію подала і прокуратура. Звинувачення вважає вирок занадто м'яким. Таким чином, вирок суду поки не вступив в законну силу.