Суд залишив Навального під домашнім арештом
Мосміськсуд визнав законним продовження до 14 лютого терміну утримання під домашнім арештом Олексія Навального по справі «Ів Роше».
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ТАСС.
Таким чином, апеляція захисту була відхилена.
30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав братів Олексія та Олега Навальних винними за статтею «Шахрайство в сфері підприємницької діяльності». Їм ставилося розкрадання 26 мільйонів рублів у компанії «Ів Роше» і понад чотирьох мільйонів у «Багатопрофільної процесингової компанії» (БПК), а також легалізація частини викраденого. Олексій Навальний отримав 3,5 роки позбавлення волі умовно, його брат Олег - 3,5 роки з відбуванням покарання в колонії.
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Суд продовжив запобіжний захід для Олексія Навального в середині грудня. Раніше термін домашнього арешту закінчувався 14 січня.
Захист Навальних опротестував вирок, вимагаючи виправдати їх. Апеляцію подала і прокуратура. Звинувачення вважає вирок занадто м'яким. Таким чином, вирок суду поки не вступив в законну силу.