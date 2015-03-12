Американське PR-агентство припинило співпрацю з РФ щодо поліпшення її іміджу на Заході
07:49, 12 березня 2015Світ
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Американське PR-агентство Ketchum припиняє співпрацю з Росією щодо поліпшення її іміджу та представлення її інтересів в США і Європі.
REUTERS
"Ketchum більше не представляє Російську Федерацію в США або Європі, за винятком нашого офісу в Москві", - йдеться в заяві Ketchum, передає DW.DE. Далі повідомляється, що партнер фірми по консорціуму, компанія Gplus, продовжить працювати за умовами контракту.
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Американська компанія займалася, зокрема, рекламою зимової Олімпіади в Сочі. Крім того, агентство працювало з компанією "Газпром". З 2006 по 2012 рік Росія заплатила за послуги Ketchum близько $23 млн.
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