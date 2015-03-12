Американське PR-агентство припинило співпрацю з РФ щодо поліпшення її іміджу на Заході

"Ketchum більше не представляє Російську Федерацію в США або Європі, за винятком нашого офісу в Москві", - йдеться в заяві Ketchum, передає DW.DE. Далі повідомляється, що партнер фірми по консорціуму, компанія Gplus, продовжить працювати за умовами контракту.

Читайте такожПрезидент Литви: Росія поводить себе як терорист

Американська компанія займалася, зокрема, рекламою зимової Олімпіади в Сочі. Крім того, агентство працювало з компанією "Газпром". З 2006 по 2012 рік Росія заплатила за послуги Ketchum близько $23 млн.