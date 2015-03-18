Путін привів у бойову готовність спецназ і авіацію на Уралі і в Сибіру

Про це повідомляє прес-служба округу, передає ТАСС.

"Виконавши всі заходи щодо приведення у вищі ступені бойової готовності підрозділи завершили передислокацію в призначені райони і приступили до виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія привела в бойову готовність частину Балтійського флоту

Нагадаємо, раніше були підняті по тривозі мотострілкове з'єднання Східного військового округу на острові Сахаліні підрозділи морської піхоти, дислоковані в населеному пункті Темрюк Краснодарського краю. А пізніше - мотострілкові з'єднання Західного військового округу, дислоковані в Псковській і Ленінградській областях Росії.