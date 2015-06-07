Правозахисник: замовником вбивства Нємцова може бути Путін

Про це пише Deutsche Welle.

Зокрема, в інтерв'ю виданню Die Welt, Вернер Шульц заявив, що розслідування нічим не закінчиться, оскільки необхідно йти по сліду, а він приведе в Кремль. "На мою думку, замовником є Володимир Путін", - сказав Шульц.

Правозахисник вважає, що вбивство було спробою залякати всю російську опозицію і могло бути пов'язано з конфліктом на Україні, оскільки Нємцов збирався оприлюднити свідчення того, що Росія веде там війну. За словами Шульца, Нємцову в Росії вірили, і якщо б він опублікував таку інформацію, вона викликала б великий резонанс.

Читайте такожДочка Нємцова запропонувала ЄС ввести санкції проти "пропагандистів Путіна"Шульц також розповів, що познайомився з Нємцовим ще в 1990-ті роки під час одного з своїх візитів у Росію. За його словами, російський політик вже тоді активно цікавився західною культурою і демократією. Смерть Нємцова помітно послабила опозицію, впевнений правозахисник.

"Він був видатною особистістю і, на мій погляд, єдиним, хто щось міг змінити в країні", - сказав колишній депутат Європарламенту.

Читайте такожДерждума РФ відмовилася від розслідування вбивства НємцоваТепер, як вважає Шульц, головний конкурент Путіна усунутий, а справу не буде розкрито, як і багато інших замовних вбивств у Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці лютого російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи подію, зазначив, що: "це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і носить виключно провокаційний характер"