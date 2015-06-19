"Євромайдан" в Афінах: тисячі протестувальників прийшли до будівлі парламенту (фоторепортаж)

Учасники протесту вимагали від уряду і від прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса домовитися з партнерами і кредиторами, щоб Греція і далі залишалася в зоні спільної європейської валюти, повідомляють європейські ЗМІ.

Протестувальники прийшли до будівлі парламенту в Афінах з прапорами Євросоюзу та Греції, а також з транспарантами з написами: «Ми всі європейці».

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Як відомо, кредитори Греції, в тому числі МВФ і Європейський центробанк планують виділяти країні наступні транші допомоги лише за умови проведення певних реформ. Мова йде насамперед про скорочення державних витрат.