"Євромайдан" в Афінах: тисячі протестувальників прийшли до будівлі парламенту (фоторепортаж)
12:48, 19 червня 2015Світ
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У грецькій столиці тисячі людей прийшли до будівлі парламенту, звинувативши уряд в обмані народу і зриві переговорів з кредиторами, що веде Грецію до економічного колапсу.
REUTERS
Учасники протесту вимагали від уряду і від прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса домовитися з партнерами і кредиторами, щоб Греція і далі залишалася в зоні спільної європейської валюти, повідомляють європейські ЗМІ.
Протестувальники прийшли до будівлі парламенту в Афінах з прапорами Євросоюзу та Греції, а також з транспарантами з написами: «Ми всі європейці».
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Як відомо, кредитори Греції, в тому числі МВФ і Європейський центробанк планують виділяти країні наступні транші допомоги лише за умови проведення певних реформ. Мова йде насамперед про скорочення державних витрат.
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