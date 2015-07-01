Протести в Єревані змусили Кремль нервувати – WSJ

Про це пише The Wall Street Journal у редакційній статті, передає DT.ua.

Десять тисяч демонстрантів цілий тиждень виходили на вулиці Єревану всупереч спробам влади розігнати їх силою. Російські ЗМІ різко відреагували на протести в столиці Вірменії, і це свідчить про те, що Кремль дійсно нервує, оскільки президент Серж Саргсян – найближчий союзник Москви.

Зазначається, що акції протесту спалахнули в Єревані через оголошення державних комунальних служб про підвищення цін на електроенергію на 17%. Видання вважає, що насправді ж в корені суспільного протесту лежать не тільки невиправдані ціни, а і невдоволення російським домінуванням над економікою країни, а також корупція і кумівство, які лежать в основі бізнес-моделі Кремля.

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Місцева енергетична компанія "Вірменські електричні системи" належать російської "Інтер РАО", на чолі якої стоїть близький друг Володимира Путіна – Ігор Сєчін. Демонстранти звинувачують компанію в корупції. Зрештою, президент Вірменії погодився провести перевірку "Вірменських електричних системах", а також відкласти підвищення цін, поки вона не закінчиться.

Схоже, що президент Вірменії і його "російські покровителі" відчули глибину невдоволення народу. Кремль на вихідних позичив Єревану 200 мільйонів доларів на військові цілі. Москва також погодилася перенести суд над російським солдатом, якого звинувачують у вбивстві вірменської родини, в зал вірменського суду.

"Для Путіна на кону стоять його військові інвестиції у Вірменії. Військова база в Гюмрі, в якій базуються 3 тисячі російських солдатів, забезпечує Росії коридор в Південному Кавказі, Москва не змогла б контролювати Каспійське море і Центральну Азію. Путін розглядає Кавказ як частину своєї імперії разом з шматками відірваною від Грузії в 2008 році території. Путін хоче стабільності в Євразійському союзі, до якого Вірменія приєдналася в цьому році", - йдеться в статті.

Видання пише, що США і ЄС повинні стати на заваді зазіханням Росії та заохотити східноєвропейські країни, такі, як Вірменія, до зближення. Натомість Євросоюз минулого місяця послабив свої зобов'язання перед країнами "Східного партнерства", до яких входять і Вірменія, Грузія та Азербайджан.

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"А США на протести в Єревані відреагували повідомленнями в Twitter: "Ми стурбовані ситуацією в центрі міста. Закликаємо всі сторони продемонструвати миролюбність і діяти стримано, згідно з демократичними цінностями". О, так, це просто чудово", - іронізує видання.

Як повідомлялося, увечері 22 червня в Єревані кілька тисяч людей перекрили проспект Баграмяна, де знаходиться резиденція президента країни Сержа Саргсяна.

Причиною протестів стало рішення регулюючої комісії, яка на своєму засіданні 17 червня встановила нові тарифи на електроенергію, що поставляється споживачам компанією "Електромережі Вірменії" (ЕСА). Зокрема, з 1 серпня для населення тариф на електроенергію підвищиться на 6,93 драма - до 48,78 драма (близько 0,1 долара), вдень до 38,78 драма (близько 0,08 долара) вночі за кВт.ч.