Протести в Єревані: мітингувальники у понеділок ввечері знову зібралися на площі Свободи

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Виступаючи перед присутніми, активісти засудили, за їх словами, насильство з боку поліції під час денної операції з розблокування проспекту Баграмяна, на якому, починаючи з 23 червня, проходила цілодобова акція протесту.

Виступаючі представляли різні думки з питання про те, яку тактику відтепер має обрати протестний рух. Один з активістів заявив, що їм потрібно переходити від соціальних вимог до політичних.

Один з координаторів протестів на проспекті Баграмяна, Давид Санасарян, між тим, оголосив про початок голодування. Він заявив, що ця акція не спрямована проти влади, а є своєрідним закликом до громадян країни вийти на площу. Він додав, що припинить голодування тоді, коли на площі збереться народ, щоб знову піти на проспект Баграмяна.

Тим часом, заступник начальника Поліції Єревана Валерій Осіпян попередив учасників акції протесту про те, що поліція не допустить ходи до проспекту Баграмяна.

Виступаючі на мітингу також відзначали у своїх промовах, що поліція стягнула великі сили до площі Свободи. Однак активісти заявили, що не бояться поліції.

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Після нарад лідери протесту оголосили, що протестувальники залишаться на площі Свободи. Вони також запропонували в четвер увечері зібратися на мітинг на площі, щоб визначити подальші кроки.

Раніше Радіо Азатутюн повідомляло, що в понеділок, 6 січня після опівдня поліція розібрала барикади на проспекті Баграмяна в Єревані.

Поліція дала кільком десяткам демонстрантів всього 40 хвилин на те, щоб вони самі розібрали барикади, в той же час виставивши поліцейський кордон між сміттєвими баками, з яких були побудовані барикади, і учасниками протесту.

Приблизно в 12:40 представники правоохоронних органів разом з компанією «Санітек» приступили до демонтажу барикад.

Як повідомляв УНІАН, перед цим правоохоронні органи Вірменії попередили, що мають намір відновити рух по перекритому вже два тижні проспекту Маршала Баграмяна в Єревані.

"Поліція ще раз, і востаннє пропонує організаторам і учасникам зборів сьогодні до 12:30 (місцевого часу) добровільно усунути блокування проспекту Маршала Баграмяна", - заявили правоохоронці.

В іншому випадку, в означений час правоохоронці почнуть звільняти одну з ключових транспортних артерій столиці.