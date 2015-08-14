В Японії запущено перший реактор після аварії на Фукусімі

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на японський телеканал Ен-ейч-кей.

"Сендай" стала першою АЕС, яка буде перезапущена після аварії на "Фукусімі" у 2011 році: тоді всі 48 реакторів Японії були зупинені для перевірки безпеки.

Як повідомляється, станція "Сендай" була переобладнана з урахуванням нових стандартів безпеки.

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У середині липня 2015 року Комітет з контролю над атомною енергетикою Японії визнав перший і другий енергоблоки АЕС "Сендай" такими, що відповідають новим нормам безпеки.

Тепер, АЕС "Сендай", як обіцяє влада Японії, зможе витримати удар стихії, аналогічний потужному землетрусу і цунамі, що обрушився на Японію навесні 2011 року.

Планується, що реактор вийде на повну потужність до кінця вересня.