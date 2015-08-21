Лідер КНДР наказав привести війська у повну бойову готовність
Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ Корейській народній армії з 17:00 (11:00 за Києвом) у п'ятницю привести війська у повну бойову готовність для вогневого тактичного наступу.
Про це повідомляє південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на центральне радіо КНДР і китайське агентство Сіньхуа з посиланням на ЦТАК, передають РИА Новости.
"Кім Чен Ин видав наказ верховного головнокомандувача Корейської народної армії з 17 годин 21 серпня призвести об'єднані бойові з'єднання в стан повної бойової готовності для вогневого тактичного наступу та бойових дій на передовій лінії фронту", — цитує Ренхап повідомлення радіо КНДР.
Наказ війшов після проведення в Пхеньяні в четвер засідання Центрального військового комітету ЦК Трудової партії Кореї у зв'язку з обміном артилерійським вогнем між КНДР і Республікою Корея.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в районі демілітаризованої зони війська КНДР і Республіки Корея обмінялися артилерійським вогнем.
Пхеньян повідомив південнокорейських військових телефонограмою, що почне бойові дії, якщо до п'ятниці не припинять мовлення і не будуть прибрані гучномовці, через які ведеться психологічна війна проти Пхеньяну. У свою чергу Південна Корея заявила, що не буде припиняти мовлення з гучномовців.
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"На випадок якщо супротивник не припинить психологічне мовлення протягом 48 годин (починаючи з вечора четверга), на відповідні ділянки фронту були направлені командири для проведення військових дій і ударів по засобах психологічної війни та придушення можливої реакції супротивника", — наводить Ренхап повідомлення з Пхеньяну.