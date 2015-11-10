Керрі: зміна клімату може призвести до посилення світової нестабільності

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, виступаючи у вівторок перед студентами у місті Норфолк, передають РИА Новости.

За його словами, "зміна клімату може призвести до збільшення загрози боротьби за ресурси, до ризику нестабільності та конфліктів". "Особливо це стосується тих регіонів, які вже піддаються економічному й політичному тиску", — заявив він.

Керрі підкреслив, що "сьогоднішній світ надзвичайно взаємопов'язаний з економічної, технологічної, військової точок зору". За його словами, "нестабільність в будь-якій точці світу може відбитися де завгодно, і кордони вже не в змозі цьому перешкодити".

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В якості прикладу держсекретар навів ситуацію з сирійськими біженцями, яку він назвав "найсерйознішим міграційним кризою за останні десятиліття". За його словами, з'явившись біля кордонів Сирії, ця криза перекинулася до кордонів Європи".

"Коли навколишнє середовище не дозволяє нам залишатися там, де ми жили, доводиться шукати нові місця для життя", — сказав Керрі.

Голова американської дипломатії закликав світове співтовариство вжити рішучі кроки по усуненню загрози зміни клімату. "На майбутній конференції в Парижі ми готові дати сигнал про свою готовність вирішувати ці питання", — зазначив він.

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Ключовим пунктом американської програми в даному напрямку Керрі назвав "стратегію щодо адаптації до зміни клімату". Він також підкреслив, що "чим швидше США перейдуть на чисту енергетику, тим швидше очолять світовий рух у боротьбі із зміною клімату".