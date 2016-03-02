Головний юрист Apple назвав Telegram шкідливим і незламним додатком

Виступ С'юелла і директора ФБР Джеймса Комі перед конгресменами транслювалося на YouTube, передає Лента.ру.

С'юелл підтримав конгресмена Боба Гутлатта, і відзначив, що навіть у разі підпорядкування Apple вимогам влади в майбутньому ФБР все одно доведеться зіткнутися з іншими шифрованими сервісами.

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Юрист Apple нагадав про існування Telegram, який можна завантажити на будь-який смартфон і абсолютно неможливо зламати.

«Це один з найбільш шкідливих додатків в руках терористів. Якщо Apple змусять створити операційну систему для злому iPhone, це знизить безпеку смартфонів, які належать десяткам або сотням мільйонів невинних людей, і вдарить по нашій безпеці, але не торкнеться терористів», — підсумував С'юелл.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Apple зажадала від суду звільнити компанію від виконання раніше винесеного рішення зламати смартфон каліфорнійського терориста Саєда Фарука. У зверненні до суду корпорація послалася на Першу поправку до Конституції США, яка охороняє свободу слова і гарантує компанії право «не бути змушеної до вислову».

17 лютого голова Apple Тім Кук у відкритому листі пояснив, що компанія не буде співпрацювати з ФБР, так як схема, за якою структура пропонує розблокувати телефон терориста, ставить під загрозу конфіденційність даних. Кук назвав її «лазівкою», з допомогою якої можна буде розблокувати будь який iPhone. Аналогічної думки дотримується викривач спецслужб Едвард Сноуден.

ФБР зажадав від Apple розробити програмне забезпечення, яке дозволило б обійти пароль на смартфоні без втрати даних.

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У Мін'юсті США заявили, що Apple невірно трактує закон. Прокурори вважають, що компанія діє на догоду своїй репутації і маркетинговій стратегії.

В результаті стрілянини, відкритої Фаруком і його дружиною Ташфин Малік 2 грудня в конференц-залі міста Сан-Бернардіно, загинули 14 людей. Ще 21 людина отримала поранення. Нападники були ліквідовані в ході перестрілки з поліцією. ФБР кваліфікувало подію як теракт.