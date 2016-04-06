Один з брюссельських терористів працював у Європарламенті прибиральником - Reuters

Про це повідомив представник Європарламенту Джауме Дач Гуілло, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У 2009 і 2010 роках "один з виконавців терактів у Брюсселі працював протягом місяця в компанії, яка на той час виконувала роботи в Європейському парламенті", повідомив він.

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У той же час представник Європарламенту не став називати ім'я терориста.

Однак інший представник інститутів ЄС розповів, що мова йде про Наджима Лаашрауї, який підірвав себе в аеропорту Завентем 22 березня.

На час роботи в Європарламенті він не мав кримінального минулого.

Як повідомлялося, внаслідок терактів у Брюсселі загинули 32 людини.