США закликали Росію відвести війська від кордону з Грузією

08:59, 08 серпня 2008
Світ
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І не посилати туди своїх добровольців

Вашингтон закликав Росію відвести війська від кордону з Грузією і не посилати туди своїх добровольців. З такою заявою виступила на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН представник США. Вона відзначила, що США були задоволені, коли побачили ознаки того, що Росія і Грузія поважають територіальну цілісність один одного. При цьому Вашингтон украй стурбований ситуацією, що склалася, і закликає обидві сторони відвести війська. "Ніщо не виправдовує ескалацію насильства", - підкреслила вона.

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