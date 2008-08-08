США закликали Росію відвести війська від кордону з Грузією

Вашингтон закликав Росію відвести війська від кордону з Грузією і не посилати туди своїх добровольців. З такою заявою виступила на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН представник США. Вона відзначила, що США були задоволені, коли побачили ознаки того, що Росія і Грузія поважають територіальну цілісність один одного. При цьому Вашингтон украй стурбований ситуацією, що склалася, і закликає обидві сторони відвести війська. "Ніщо не виправдовує ескалацію насильства", - підкреслила вона.