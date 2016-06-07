Спікер палати представників конгресу США звинуватив Трампа в расизмі

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, днями Райан підтримав висунення кандидатури Трампа на президентських виборах.

Минулого тижня Трамп заявив, що федеральний суддя Гонсало Куриель, який розглядає позов про шахрайство проти університету Трампа, не зможе бути неупередженим "через його мексиканське походження".

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Висловлювання Трампа з приводу етнічної належності судді, який розглядає колективний позов колишніх студентів нині неіснуючого університету Трампа, розкритикували і інші однопартійці мільярдера.

Райан вже заявив, що Трамп повинен відмовитися від своїх слів. Інший республіканець, сенатор з Небраски Бен Сассе написав в "Твіттері", що твердження про нездатність когось впоратися з професійними обов'язками через його расу і є буквальним визначенням расизму.

Раніше Трамп пропонував побудувати гігантську стіну між Мексикою і США, щоб не допустити в країну нелегальних мігрантів з Мексики, а також з Сирії. Трамп вважає, що з Мексики в США приїжджають в основному злочинці.